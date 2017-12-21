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سياسة

"هيومان ووتش" تدعو الأمم المتحدة لفرض عقوبات على بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
21/12/2017

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه آن الأوان لتفرض الأمم المتحدة عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باعتباره مسؤولا عن الانتهاكات في حرب اليمن.

واعتبرت المنظمة في مقال كتبته أكشاي كومار، نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في المنظمة، في صحيفة "واشنطن بوست" أن مكان ابن سلمان هو "على قائمة عقوبات مجلس الأمن لا في مجلة تايم كشخصية العام"، لأنه المسؤول الأول عن استمرار الكارثة الإنسانية في اليمن، حسب وصفها.

وأوضحت أن الدور البارز الذي يقوم به ابن سلمان بصفته وزير دفاع البلد الذي يقود التحالف العسكري في اليمن يجعله يتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها هذا التحالف.

ورأت هيومن رايتس ووتش أنه لا ينبغي أن تكون لولي العهد السعودي الحرية في القيام بتلك الأعمال، بل يجب أن يواجه هو وغيره من كبار قادة التحالف عقوبات دولية.

وأضافت أن لدى مجلس الأمن سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب، وأن هذا الشرط ينطبق على قادة التحالف بمن فيهم ابن سلمان.

وحذرت المنظمة من الاستمرار في الدفاع عن السياسة السعودية، "لأن ذلك سيترك ملايين اليمنيين في براثن الموت والبؤس"، ورأت أنه لا يجوز تمكين ابن سلمان من التغطية على انتهاكات الخارج بالحديث عن إصلاحات في الداخل.

وأشارت المنظمة إلى إصدار مجلس الأمن قرارا عام 2015 يمنحه سلطة فرض الحظر على السفر وتجميد أصول أي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، موضحة أن المجلس لديه سلطة فرض عقوبات على أي شخص ينتهك قوانين الحرب في اليمن. وهذه الشروط تتوفر في قادة التحالف، بمن فيهم الأمير بن سلمان بصفته وزير دفاع البلد الذي يقود التحالف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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