نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة ويصفها بـ"بيت الأكاذيب"

قلّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أهمية تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار بشأن القدس، مساء اليوم.

وقال نتنياهو، خلال مراسم تدشين مستشفى في مدينة اشدود، اليوم "القدس هي عاصمة إسرائيل، سواء اعترفت بذلك الأمم المتحدة أم لا، مر 70 عاما حتى اعترفت الولايات المتحدة بذلك رسميا، وستمر سنوات حتى تعترف بذلك الأمم المتحدة أيضًا".

وأضاف في تصريحاته "إن تعامل دول كثيرة في العالم في جميع القارات مع إسرائيل، يتغير خارج أروقة الأمم المتحدة، وهذا سيتسرب في نهاية المطاف إلى داخل أروقة الأمم المتحدة التي تشكل بيت الأكاذيب".

وتابع نتنياهو "دولة إسرائيل ترفض هذا التصويت رفضا قاطعا حتى قبل القيام به.

وأضاف "القدس هي عاصمتنا، سنواصل البناء فيها والسفارات الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأمريكية ستنتقل إليها، هذا سيحدث لا محالة".

وأضاف "أود أن أشكر الرئيس ترمب والسفيرة (المندوبة الأمريكية نيكي) هالي على شجاعة موقفهما غير القابل للمساومة، إلى جانب إسرائيل والحقيقة، الحقيقة ستنتصر حتمًا".

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة استثنائية مساء اليوم، على مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس، ويدعو الدول إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد توعد أمس بقطع المساعدات المالية عن الدول التي تصوت إلى جانب مشروع القرار.

وعادة ما تحظى مشاريع القوانين الفلسطينية بتأييد كبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في عمل لم يُعترف به دوليًا.

وأنهى قرار ترمب عقودًا من السياسة الأمريكية المتبعة بشأن القدس، ما أدى لموجات غضب ورفض في الشارع العربي والإسلامي وحول العالم، وحتى إدانات وانتقادات من دول حلفاء لأمريكا، وقلق وتحذيرات دولية.