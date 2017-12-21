مواد إباحية تطيح بنائب رئيسة وزراء بريطانيا من منصبه

اضطر، داميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى الاستقالة بعد أن خلص تحقيق إلى أنه خالف القانون على خلفية العثور على مواد إباحية على حاسوبه الخاص بالعمل.

وأقر غرين بأنه أدلى ببيانات "مضللة" بشأن وجود مواد إباحية عُثر عليها بالحاسوب البرلماني الخاص به عام 2008.

وقال غرين في رسالة إلى ماي "منذ البداية، كنت واضحًا بأنني لم أقم بتحميل أو مشاهدة مواد إباحية على أجهزة الكمبيوتر البرلمانية الخاصة بي".

إلا أن ماي طالبته بالاستقالة وقالت إن سلوكه "دون المبادئ السبعة للحياة العامة وهو خرق للقانون الوزاري".

وتعد هذه أحدث انتكاسة لحكومة ماي بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون ووزيرة التنمية الدولية بريتي باتل في نوفمبر/تشرين ثان.

وواجه غرين دعوات الشهر الماضي بالاستقالة في ظل تحقيقات حول ادعاءات بارتكاب سلوك غير لائق ذي طابع جنسي.

وتعرض غرين (61 عامًا) لانتقادات منذ أن اتهمته امرأة بلمس ركبتها في حانة قبل عامين.

وذكرت صحيفة "صن داي تايمز" البريطانية، أن الشرطة عثرت على مواد إباحية على حاسوبه البرلماني خلال عملية تفتيش عام 2008. ونفى غرين هذا الادعاء ووصفه وقتها بأنه "له دوافع سياسية".