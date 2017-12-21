فورين بوليسي: الإمارات تستعين بضباط سابقين في المخابرات الأمريكية لبناء امبراطورية تجسس بالخليج

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن قيام دولة الإمارات بالاستعانة بضباط سابقين في جهاز المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) من أجل بناء "إمبراطورية تجسس" في منطقة الخليج.

وأشارت المجلة إلى مكان يقع على مقربة من ميناء زايد في مدينة أبو ظبي، يقوم فيه ضباط غربيون بتدريب الإماراتيين على تقنيات التجسس وأدوات المراقبة والمطاردة وطرق تجنيد العملاء، بالإضافة إلى موقع آخر على بعد نصف ساعة من أبو ظبي يسمى "الأكاديمية" للتدريب على إطلاق النار والقيادة.

وأكدت المجلة أن الإمارات جذبت مسؤولين استخباراتيين أمريكيين لإنشاء شبكة مخابراتية محترفة، ووعدتهم برواتب مجزية، ونقلت عن أحدهم قوله إنه كان يحصل على 1000 دولار في اليوم الواحد ويقيم في فنادق 5 نجوم في أبو ظبي.

وأوضحت فورين بوليسي أن الشخص الذي يقف وراء تلك العملية هو ضابط مخابرات سابق يدعى "لاري سانشيز" يعمل لدى ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" وكان مسؤولا عن برنامج شراكة بين السي آي إيه وشرطة نيويورك لمراقبة المسلمين في المساجد والمكتبات والعديد من الأماكن للحيلولة دون وقوعهم في "التطرف".

لكن المجلة أشارت أيضا إلى وجود العديد من الأشخاص الآخرين، ومنهم "إريك برنس" مؤسس شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية، والمتهمة بارتكاب جرائم ضد المدنيين في العراق، إذ وصل إلى أبو ظبي لتأسيس كتيبة أجنبية كشفت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2011. بالإضافة إلى "ريتشارد كلارك" الرئيس التنفيذي لشركة "غود هاربور" لإدارة المخاطر الأمنية، والذي يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي.

وعلقت المجلة قائلة إن اعتماد الإمارات على الأجانب لتشكيل مؤسساتها الأمنية ليس جديدا، لكنها كانت تسعى إلى إخفاء ذلك بعيدا عن الجماهير، كما أن توظيف عناصر المخابرات الأمريكية السابقين هو أمر غير مسبوق.

وتمكنت فورين بوليسي من الوصول إلى 6 مسؤولين سابقين في المخابرات وصفوا للمجلة عملية التدريب التي يديرونها لحساب الإماراتيين. وقال أحد المصادر للمجلة إن الهدف الرئيسي هو مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة على إنشاء "وكالة المخابرات المركزية" الخاصة بها.

وتعود العلاقة بين "سانشيز" وأبو ظبي إلى عام 2008، عندما وقعت شرطة نيويورك اتفاقا مع الإمارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأنشأت شرطة نيويورك مكتبا في أبوظبي، مقابل الملايين من الدولارات دفعتها أبو ظبي لشرطة نيويورك لمساعدتها في مكافحة "الإرهاب"، وهو ما أدى إلى تمكن "سانشيز" من إقامة علاقات مع مسؤولين إماراتيين كبار، بينهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي. وبعد أن قررت المخابرات الأمريكية إنهاء تعاونها مع شرطة نيويورك، كان "سانشيز" قد توجه إلى الشرق الأوسط، وبدأ مع فريقه في تدريس تقنيات المراقبة الداخلية، وتدريب المواطنين الإماراتيين على العمل كجواسيس. كما استعانت دولة الإمارات أيضا بخدمات الاستخبارات العسكرية الأسترالية والبريطانية وحتى الحكومة الأمريكية نفسها، التي ساعدت على إنشاء "الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني" في أبو ظبي.

وأكدت المجلة وفقا لمصادرها أن الدورات التدريبية التي يحصل عليها الإماراتيون هي نسخة طبق الأصل تقريبا لتلك التي يحصل عليها عناصر المخابرات الأمريكية، وأن المتدربين عادة ما يذهبون إلى أماكن مثل اليمن، لمراقبة "التهديدات المحتملة" مثل حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وتتضمن تلك الدورات: التدريب على كتابة التقارير، واستخلاص المعلومات، وتسجيل الملاحظات، وفن المراقبة، وكيفية اكتشاف الأهداف المحتملة.

وأشارت فورين بوليسي إلى "سانشيز" وفريقه يهدفون إلى تشكيل جهاز استخبارات يركز على التهديدات خارج حدود الإمارات في دول مثل اليمن وإيران وسوريا وقطر، وإريتريا، وليبيا.

ووفقا لأحد المصادر التي تحدثت معها المجلة، يخشى الإماراتيون من تخلي الغرب عنهم في يوم من الأيام، ولذلك فإنهم يريدون "حماية أنفسهم".

وقالت المجلة إن "سانشيز" يتربح من وظيفته بشكل جيد، ويمتلك قاربا للصيد أهداه ولي عهد أبو ظبي إليه.

وترى المجلة أن الإمارات تتمتع بسمعة غير طيبة لدى الغرب فيما يتعلق بالتعامل مع المعارضة السياسية، مشيرة إلى حالات اعتقال وتعذيب وثقتها منظمات حقوق الإنسان بحق المعارضين، لكنها قالت إن المسؤولين الذين تحدثوا معها أكدوا أن "التدريب يركز على التهديدات الخارجية وليس المعارضين السياسيين".

ورفض سانشيز التعليق على قائمة من الاسئلة أرسلتها إليه فورين بوليسي.