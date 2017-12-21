فرنسا تدعو حفتر لاحترام عملية السلام

قال جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا اليوم الخميس إنه أبلغ اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأنه ينبغي عليه احترام عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال لو دريان للصحفيين بعد اجتماعه مع حفتر في بنغازي "قلت إنه لا بديل (لخطة الأمم المتحدة) أمامك … لا بد أن تضع نفسك في خدمة بلادك".

وكان حفتر قد أعلن الأحد الماضي أن فترة صلاحية اتفاق الصخيرات انتهت.

وقال حفتر، إنه "مع بلوغ 17 من ديسمبر 2017، تنتهي صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".