البث الحي
سياسة|إسبانيا

شاهد: ناخبو كتالونيا يختارون أعضاء برلمانهم الجديد

21/12/2017

توجّه سكان إقليم كتالونيا الواقعة شمالي إسبانيا، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد، عقب قيام الحكومة الإسبانية بحل البرلمان السابق.

وبدأ سكان الإقليم الواقع شمالي إسبانيا، صباح اليوم الخميس، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد، عقب قيام الحكومة الإسبانية المركزية بحل البرلمان السابق على خلفية إعلان حكومة كتالونيا السابقة الانفصال عن مدريد.

ويتنافس في الانتخابات المبكرة 7 أحزاب منقسمون بين مؤيدين للانفصال وداعمين لبقاء الإقليم داخل حدود دولة إسبانيا الموحدة.

ويشرف على حفاظ الأمن وحماية الناخبين، أكثر من 17 ألف عنصر من عناصر الشرطة الإسبانية.

والأحزاب المؤيدة للانفصال عن إسبانيا هي حزب ( معا من أجل كتالونيا والجمهوري اليساري والديمقراطي الأوربي في كتالونيا والتوافق الديمقراطي الكتالوني وترشح الوحدة الشعبية).

بالمقابل تخوض أحزاب سياسية مؤيدة لاستمرار الوحدة مع مدريد، وأبرز هذه الأحزاب " الحزب الشيوعي الكتالوني وحزب الشعب الكتالوني".

واندلعت الأزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا، في أعقاب تنظيم استفتاء مثير للجدل في كتالونيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية تهم تتعاق بالتمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة.

كما أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق رئيس الإقليم السابق كارلس بيغديمونت، إضافةً إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.

المصدر : الأناصول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)