شاهد: ناخبو كتالونيا يختارون أعضاء برلمانهم الجديد

توجّه سكان إقليم كتالونيا الواقعة شمالي إسبانيا، الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد، عقب قيام الحكومة الإسبانية بحل البرلمان السابق.

وبدأ سكان الإقليم الواقع شمالي إسبانيا، صباح اليوم الخميس، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد، عقب قيام الحكومة الإسبانية المركزية بحل البرلمان السابق على خلفية إعلان حكومة كتالونيا السابقة الانفصال عن مدريد.

ويتنافس في الانتخابات المبكرة 7 أحزاب منقسمون بين مؤيدين للانفصال وداعمين لبقاء الإقليم داخل حدود دولة إسبانيا الموحدة.

ويشرف على حفاظ الأمن وحماية الناخبين، أكثر من 17 ألف عنصر من عناصر الشرطة الإسبانية.

والأحزاب المؤيدة للانفصال عن إسبانيا هي حزب ( معا من أجل كتالونيا والجمهوري اليساري والديمقراطي الأوربي في كتالونيا والتوافق الديمقراطي الكتالوني وترشح الوحدة الشعبية).

بالمقابل تخوض أحزاب سياسية مؤيدة لاستمرار الوحدة مع مدريد، وأبرز هذه الأحزاب " الحزب الشيوعي الكتالوني وحزب الشعب الكتالوني".

واندلعت الأزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا، في أعقاب تنظيم استفتاء مثير للجدل في كتالونيا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية تهم تتعاق بالتمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة.

كما أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق رئيس الإقليم السابق كارلس بيغديمونت، إضافةً إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.