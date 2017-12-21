شاهد: تنظيم الدولة ينشر فيديو استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية في سيناء

بثت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة مقطعًا مصورًا لمحاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية المصريين في محافظة شمال سيناء.

ويظهر الفيديو استهداف مروحية الوزيرين "صدقي صبحي" و"مجدي عبد الغفار" بمطار العريش الدولي بصاروخ كورنيت نتج عنه تدمير المروحية ومقتل طيار حربي ومقدم بالجيش.

وكان الجيش المصري قد أصدر بيانا أول أمس الثلاثاء كشف فيه عن استهداف مطار العريش بقذيفة أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع في المدينة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أوامره للجيش ووزارة الداخلية في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ شنه مسلحون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.