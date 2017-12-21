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سياسة

شاهد: الأمم المتحدة ترفض قرار ترمب بشأن القدس بأغلبية ساحقة

خارطة تصويت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على قرار القدس
خارطة تصويت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على قرار القدس
21/12/2017

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار تقدمت به تركيا واليمن يرفض تغيير وضع القدس القانوني.

ووافقت 128 دولة على مشروع القرار، رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع المساعدات عن الدول التي تعارض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

فيما صوتت 9 دول ضد القرار، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

ويدعو مشروع القرار الولايات المتحدة إلى سحب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما يدعو جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، ويؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس "لاغية وباطلة".

وكان ترمب قد هدد أمس الأربعاء بقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت في الأمم المتحدة على مشروع يبطل قراره اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وذلك بعد رسائل تهديد أرسلتها المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لتلك الدول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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