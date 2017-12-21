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شاهد: إصابة 19 شخصا في حادث دهس وسط ملبورن

21/12/2017

أصيب 19 شخصا بجروح اليوم الخميس بينهم طفل حين صدمت سيارة مارّة في حي مكتظ في ملبورن ثاني مدن أستراليا، على حسب ما أعلنت السلطات.

وقالت أجهزة الإسعاف إن فرق الإغاثة تعالج 12 شخصا وتنقلهم إلى المستشفى" وبعضهم مصاب بجروح بليغة. 

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن سيارة قد اندفعت وسط مجموعة من المشاة في محطة قطار رئيسية بشارع فليندرز في ملبورن خلال ساعة ذروة مسائية، مضيفة أنه تم القبض على سائق المركبة.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن السلطات القول إنه تم نقل 13 مصابا على الأٌقل إلى المستشفى مع محاولة تقييم حالة شخصين آخرين في موقع الحادث.

وألقت الشرطة القبض على سائق سيارة دفع رباعي بيضاء، اصطدمت بمحطة تلفريك، ولم تؤكد على الفور سبب الحادث وما إذا كان مرتبطا بالإرهاب أم لا.

وبدا الحادث مشابها لآخر وقع في يناير / كانون ثاني الماضي عندما اندفعت سيارة وسط المشاة في الموقع نفسه، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثين آخرين.

ويواجه السائق الذي كان يقود المركبة في حادث كانون ثاني/يناير ،ديمتريوس قرقسولاس المحاكمة بتهمة قتل ستة أشخاص، ولم يجر اعتبار الحادث عملا  إرهابيا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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