الخارجية التركية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإماراتية بأنقرة

استدعت الخارجية التركية، اليوم الخميس، القائمة بأعمال سفارة الإمارات لدى أنقرة، على خلفية نشر وزير خارجية بلادها، عبد الله بن زايد، تغريدة اعتبرتها تركيا "مسيئة".

وأعربت الخارجية التركية للقائمة بأعمال سفارة الإمارات "خولة علي الشامسي"، عن استيائها من نشر وزير خارجية بلادها تغريدة مسيئة لـ"فخر الدين باشا" القائد العسكري العثماني.

وأشارت المصادر أنه جرى استدعاء الشامسي لكون السفير الإماراتي لدى أنقرة، خليفة شاهين المرر، يقضي إجازة في الوقت الحالي.

ومؤخرا، أعاد وزير خارجية الإمارات، نشر تغريدة ادّعى خلالها ارتكاب فخر الدين باشا، جرائم ضدّ السكان المحليين.

وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مخاطبة ناشر التغريدة بالقول "حين كان جدنا فخر الدين باشا، يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟"