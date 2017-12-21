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سياسة|الفاتيكان

البابا: إصلاح الفاتيكان يشبه تنظيف أبو الهول بفرشاة أسنان

البابا فرنسيس خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية لدى عودته من رحلته إلى ميانمار وبنغلاديش
البابا فرنسيس خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية لدى عودته من رحلته إلى ميانمار وبنغلاديش
21/12/2017

وجه البابا فرانسيس انتقادات حادة جديدة لإدارة الفاتيكان قائلا إن "خونة" يقفون عقبة في طريق إصلاحاته ويجعلون أي تغيير صعبا كمحاولة تنظيف تمثال أبي الهول في مصر "بفرشاة أسنان".

وانتهز فرانسيس للعام الرابع على التوالي فرصة تهانيه السنوية بمناسبة عيد الميلاد للإدارة المركزية للكنيسة الكاثوليكية ليعظ الكرادلة والأساقفة وغيرهم من كبار مسؤولي الكنيسة بشأن ضرورة التغيير.

وقال البابا الذي نقل اقتباسا يعود للقرن التاسع عشر من رجل دين بلجيكي "إصلاح روما يشبه تنظيف أبي الهول في مصر بفرشاة أسنان". ولم يقابل اقتباسه بالكثير من الضحك في قاعة كليمينتيا بالقصر البابوي في الفاتيكان.

ومنذ انتخابه أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية في 2013 يحاول فرانسيس إصلاح الإدارة المركزية التي يهيمن عليها الإيطاليون ليقرب بين إدارة الكنيسة ورعاياها وتطبيق إصلاحات اقتصادية وانتشال الكنسية من سلسلة الفضائح التي خيمت على فترة سلفه البابا بنديكت.

المصدر : رويترز
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