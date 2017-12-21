الأمم المتحدة تتعهد بالمحافظة على كرامة الدول الأعضاء في جلسة القدس

تعهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالمحافظة على كرامة أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية، وعلى قواعدها وميثاقها في جلسة اليوم بشأن القدس.

وفي مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، رفض ميروسلاف لاتشاك، رئيس الجمعية العامة التعليق على تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، بـوقف المساعدات عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بشأن القدس في جلسة الجمعية العامة الطارئة، الخميس، بالأمم المتحدة.

واكتفى لاتشاك، بالقول من الأمور الطيبة في الأمم المتحدة، أن لكل دولة عضو بالجمعية العامة حقا متساويا، وأن أي دولة تستطيع أن تعبر عن رأيها في جلسة غدٍ مثلها مثل أي دولة أخرى.

وأضاف يحدوني الأمل في الجلسة ، أن أحافظ على كرامة الجمعية العامة، وعلى قواعد وميثاق المنظمة الدولية.

ونفى رئيس الجمعية العامة، أن يكون قد التقى خلال اليومين الماضيين، أيًا من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة بشأن الجلسة المزمع عقدها اليوم حول القدس.

وفي وقت سابق أمس، هدد ترمب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بـقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت ضد الموقف الأمريكي في جلسة الجمعية العامة الطارئة بشأن القدس.

بدوره، رفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، التعليق على التهديدات التي وجهتها المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية، نيكي هيلي، للدول التي تعتزم التصويت على مشروع القرار.

وقال دوغريك " لقد اطلعنا على تقارير صحفية في الموضوع، ونحن لا نعلق على كيفية إدارة دولة عضو لأعمالها داخل الأمم المتحدة، مرة أخرى نقول نحن لا نود التعليق على هذا الموضوع".

وأردف نحن نحجم عن التعليق على أداء دولة عضو تسعى لحشد الدعم بخصوص قرار مطروح على الأمم المتحدة.

وصرح دبلوماسيون في عدد من بعثات الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية (للأناضول)، مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم أو أسماء بلدانهم، بأنهم تلقوا رسائل مكتوبة من السفيرة، نيكي هيلي، حذرتهم فيها من مغبة التصويت لصالح قرار بشأن القدس.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس ، على قرار يدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى التراجع عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول الجاري، أعلن ترمب اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل القائمة بالاحتلال، والاستعداد لنقل السفارة الأمريكية إليها.

وكان موقع مجلة (فورين بوليسي) (Foreign Policy) الأمريكية، قد نشر نص الرسالة التي بعثت بها هيلي لمندوبي عدد من الدول لدى المنظمة الدولية، كما هددت المندوبة الأمريكية أيضًا على حسابها بموقع تويتر قائلة : سيكون هناك تصويت في الجمعية العامة الخميس ينتقد اختيارنا (للقدس عاصمة لإسرائيل)، والولايات المتحدة ستقوم بتدوين أسماء الدول.

والإثنين الماضي، دعا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، تقدمت به مصر، كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار.