شاهد| نائب عربي بالكنيست: الاحتلال يستحق "صفعة" عهد التميمي

قال النائب أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، خلال جلسة الثلاثاء، إن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي قد صفعت الاحتلال، مؤكدًا أن الاحتلال يستحق هذه الصفعة.

ونشر الطيبي أمس فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، قال فيه "ما حصل مع الفتاة عهد هو استثناء، فهاجت وماجت الجماهير في إسرائيل وبخاصة في أوساط الجيش ووزير الأمن، لأنه في العادة عندما تحمل فتاة فلسطينية مقصا أو سكينا صغيرا أو آلة تشبه المقص يتم تصفيتها برصاصة في الرأس وينزف دمها في الشارع وهي في هذه الحالة مُسيطر عليها وفق اصطلاح الجيش الإسرائيلي".

وتابع "هذه الثقافة في إسرائيل وثقافة جيش الاحتلال.. كانت هناك عدة حالات، إذ تمت تصفية شباب وفتيات لأنهم حملوا مقصا، بواسطة رصاصة في الرأس وأخرى بالصدر، ولذلك الاستثناء يغضبكم ويجننكم".

فقاطعته النائبة الإسرائيلية عنات بركو بغضب، قائلة "هذا استفزاز ووجب طرده".

لكن الطيبي أكمل بصوت مرتفع "الجيش الذي يملك في صفوفه قناصا، الجيش الذي يوجه سلاحه نحو إبراهيم أبو ثريا مبتور القدمين ويتحرك بواسطة كرسي متنقل، وهذا القناص يصيبه برصاصة في رأسه، والإعلام لم يعر اهتماما، وأنتم تصمتون، هذا هو جيشكم وهذه هي حقيقة ثقافتكم".

فقاطعه النائب الإسرائيلي عويد فورير، الذي كان يدير الجلسة، قائلا "الشيخ أحمد ياسين كان مقعدًا أيضًا".

فاستكمل الطيبي كلامه بحماسة "ولذلك فإن عهد تميمي قد صفعت الاحتلال، والاحتلال يستحق هذه الصفعة، ويجب إنهاء الاحتلال".

وقال "الوزير نفتالي بينيت كان حاضرا في مناسبة، – هذا الوزير الذي يطالب بسجن عهد مدى الحياة- ، تم فيها صفع طفل ولم يعلق على ذلك، والوزير افيغادور ليبرمان الذي انزعِج، كان بوده أن يضرب الجنود الفتاة، لأنه معتاد على ضرب الأولاد (نسبة إلى قضية تمت محاكمته على إثرها).

وعقب اعتقال عهد أمس، نشر الطيبي صورة لابن عمها محمد التميمي الذي أصيب في ذات اليوم برصاصة في الرأس ويرقد في حالة حرجة بالمستشفى، قائلا "هذا محمد ابن عم عهد الذي لم تسمعوا عنه، إنه تلقى رصاصة في الرأس دون أن يوجه صفعة للجندي".

وفجر اليوم اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة نور ناجي التميمي (20 عاما) والتي ظهرت في التسجيل الذي تعرض فيه جنود الاحتلال للصفع والطرد.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت باكر الأربعاء، نور التميمي، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بعد دهم منزل عائلتها في القرية.

وذكر والدها ناجي التميمي، أن اعتقال ابنته جاء تنفيذا لضغوطات وتحريضات تقودها وسائل إعلام ومسؤولون إسرائيليون بحق فتيات ونساء النبي صالح.

واعتقل الاحتلال يوم أمس الفتاة عهد التميمي (17 عاما)، ووالدتها ناريمان التميمي.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر المعتقلات وهنَّ يطردن جنود الاحتلال من باحة منزلهن، بعد أن أطلقوا الرصاص صوب الطفل محمد التميمي (15 عاما)، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.