شاهد: "من اليمن" .. مسيرة في الحديدة ضد "التحالف العربي"

نظم سكان مدينة الحديدة اليمنية " غربي البلاد" مسيرة تنديدا بـ "ممارسات قوات التحالف العربي"

بعد مرور نحو ألف يوم على تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس أذار 2015 في حرب مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح الذي لقى حتفه مؤخرا.

وقال مشاركون في المسيرة إن التحالف يشن ضربات ضد المدنيين ويغرق البلاد في أزمات خطيرة معتبرين تدخل التحالف في الشأن اليمني بمثابة "عدوان على اليمن".

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر 2014.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 8750 شخصا منذ آذار/مارس 2015 وإصابة عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين بجروح ونزوح مئات الآلاف، بينما غرق البلد الفقير بأزمة غذائية وصحية كبرى.