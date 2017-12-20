شاهد: كرسي متحرك رمز للصمود في عزاء الشهيد "أبو ثريا"

كرسي متحرك فارغ هو تذكِرة مؤثرة لحياة فُقدت، خيمة عزاء في مدينة غزة تعج بملصقات إبراهيم أبو ثريا الذي استشهد برصاص الاحتلال أثناء مظاهره ضد قرار ترمب بشأن القدس.

أبو ثريا، رجل مبتور القدمين، استشهد يوم الجمعة الماضي واعتمدت صورته من قبل أشخاص يتظاهرون ضد قرار ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقفته الشهيرة، رافعا العلم الفلسطيني بيد واحدة وعلامة النصر باليد الأخرى تزين تقريبا كل لافتة، لكن مشاركته في الاحتجاجات هي التي أودت بحياته.

أبو ثريا، البالغ من العمر 29 عاما، استشهد برصاص قوات إسرائيلية خلال مظاهرة في مدينة غزة يوم الجمعة الماضي دعت إليها الجماعات الفلسطينية ضد اعتبار الرئيس ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

وتوافد مئات الجيران والأصدقاء وكبار الشخصيات والقادة على مراسم العزاء في اليوم الثاني من بينهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

كان أبو ثريا حاضرًا ومشاركًا في أغلب المظاهرات، وخاصة تلك التي كانت تنطم في فترة ما بعد الظهر على طول حدود غزة مع إسرائيل، حيث يقوم عشرات الأطفال والشبان الغاضبين بإشعال النيران في إطارات وإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية خلف الجدار.

وازداد عنف المتظاهرون يوم الجمعة مع انضمام المزيد من المحتجين إليها.

وأدى تحقيق أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين في استشهاد أبو ثريا إلى تبرئة القوات الإسرائيلية من ارتكاب أي خطأ وخلص إلى أنه "لا توجد إخفاقات أخلاقية ولا مهنية" في الواقعة.

لكن شقيقته جميلة أبو ثريا، ما زالت غاضبة، وأشارت إلى الجهد الكبير الذي كان يقوم به من أجلها ومن أجل باقي أفراد العائلة.

فَقد أبو ثريا، والذي كان يعمل صيادا، ساقيه جراء غارة جوية إسرائيلية إبان حرب عام 2008.

ووفقا لأقاربه، كان أبو ثريا يساهم في إجلاء أشخاص بعد غارة كانت قد شنت في وقت سابق من الواقعة، ومنذ ذلك الحين اعتاد التحرك بكرسي متحرك.

وأصبحت وفاة أبو ثريا بمثابة صرخة حشد في صفوف الفلسطينيين ضد قرار ترمب بشأن القدس.

وكانت هذه الخطوة انحرافا عن سياسة خارجية اتبعتها الولايات المتحدة لعشرات السنين، وتحد لتوافق دولي مفاده أن مصير القدس يجب أن يتحدد في مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحملت مجموعة من المعاقين صورة لأبو ثريا بينما احتجوا عند باب العامود في القدس المحتلة.

وقال مراد دانا، من سكان القدس الشرقية، إنه يشارك في المظاهرة للتعبير عن الدعم للشهيد.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن مظاهرة الجمعة كانت "عنيفة للغاية"، إذ رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وأحرقوا إطارات سيارات، وألقوا عبوات ناسفة.

وقال الجيش في نتائج تحقيقه التي نشرت الإثنين إنه لم يكن هناك إطلاق نار مباشر على أبو ثريا ومن المستحيل تحديد سبب الوفاة.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه طلب مرارا وتكرارا تفاصيل إصابات أبو ثريا، وكان سيفحصها إذا تلقاها، ولم يكشف الجيش ممن طلب التفاصيل.

وقوبلت تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي بانتقاد من قبل جماعات حقوقية وفلسطينيين وصوفها بغير مستقلة وغير الفعالة، مستشهدين بانخفاض معدل الاتهام.