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سياسة|مصر

شاهد: عمرو موسى يشيد بقطر وينتقد "قبضة الرجل الواحد" في مصر

20/12/2017

قال الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى إن قطر تعمل بذكاء شديد وتحسن استثمار أموالها.

وأضاف موسى في مقابلة تلفزيونية على قناة "دريم" الفضائية المصرية أن قطر لديها استثمارات في العديد من الدول وتحسن استثمار أموالها ما يجعل قطر "مقبولة على أعلى المستويات في المجتمعات الدولية".

وأشار إلى أن قطر "تقابل بالترحيب من الدول باعتبارها دولة داعمة لاقتصاد تلك الدول من خلال الاستثمارات التي تضخها هناك"

وقال " القطريون شُطار وحاضرون في المجتمعات الغربية ذات التأثير".

وتابع " أعلم أنه لمّا كان أمير قطر أو رئيس الوزراء القطري يطلبون مقابلة أحد الرؤساء الغربيين وآخرون يطلبون ذلك كانت الأولوية تُعطى لهم "المسؤولون القطريون" لأن هناك مصالح مشتركة وقطر دولة متحركة على الدوام".

وحول ملف سد النهضة وتداعياته على حصة مصر من مياه النيل قال عمرو موسى إن أجهزة الدولة المصرية يجب أن تتكاتف في هذا الملف بجميع الوزارات والهيئات مضيفا:" قبضة الرجل الواحد تجربة من الضروري أن نتجنب تكرارها والقرارات يجب أن يعلم بها الشعب لأنه من سيدفع الثمن ومصر لابد من الحفاظ على حقوقها ومصالحها بالطريقة الديمقراطية".

وبشأن ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقد عمرو موسى تعامل وسائل الإعلام مع كل من يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قائلا :" يتعرض كل من يعلن اعتزامه الترشح للسب وبطرق خارجة عن اللياقة والذوق وهذا لا يصح فالدستور سمح بالترشح والانتخابات الجادة معناها أكثر من مرشح ومن الأفضل أن تكون انتخابات تنافسية وليس من مصلحة الرئيس ولا المجتمع أن يتم التعامل مع مثل هذه الأمور بهذه الطريقة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
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