شاهد| الأب مانويل مسلم: المقاومة من أجل استرداد القدس فرض عين

قال الأب "مانويل مسلم" عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، إن مدينة القدس جزء من "العقيدة".

وأضاف مسلم في حوار تلفزيوني إن المقاومة من أجل استرداد القدس جزء من العقيدة، وهو فرض عين على الجميع.

ووصف مسلم التطبيع والتنسيق الأمني مع إسرائيل بأنه "كذب وسراب"، وأن الفلسطينيين اكتشفوا أن اتفاقية أوسلو يجب أن تسقط، وأن الاعتراف بإسرائيل يجب أن يسقط، متابعا "ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يعطى لنا بالسلام".

وأكد مسلم أن من يريد التطبيع يجب ألا يكون له مكان بين الشعب الفلسطيني، داعيا إلى الوحدة ومقاومة مخططات إسرائيل، وإلى البدء في تنفيذ عصيان مدني يبدأ من القدس وينتشر لباقي فلسطين.

واختتم الأب مانويل مسلم حديثه موجها نداء إلى الشعب الفلسطيني على لسان المقدسات الموجودة في مدينة القدس قائلا "إذا لم تأتوا إلي وتسندوني سأكون حجارة ميتة، أحيوني بوجودكم وثباتكم وصلابتكم في القدس وفلسطين".