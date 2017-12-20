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سياسة|السعودية

الجزائر تحقق بشأن صورة اعتبرت مسيئة للعاهل السعودي

الصورة تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع وأثارت غضبا كبيرا بين الجمهور السعودي
الصورة تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع وأثارت غضبا كبيرا بين الجمهور السعودي
20/12/2017

أعلن وزير العدل الجزائري فتح تحقيق في واقعة رفع مشجعين خلال مباراة محلية لكرة القدم، صورة يظهر فيها العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس عن الوزير الطيب لوح،  قوله: "وكيل الجمهورية (النائب العام) أمر بفتح تحقيق في واقعة رفع اللافتة المسيئة للعاهل السعودي، بملعب عين مليلة بولاية أم البواقي (شرق)، والذي بدأ بأخذ مجراه القانوني".

وتابع أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت أن الفعل كان فرديًا.

والسبت الماضي، رفع مشجعون بمدينة عين مليلة، خلال مباراة جمعت فريقهم مع نادي مدينة غالي معسكر (غرب)، لافتة كبيرة، حملت صورة وجه واحد، نصفه لترمب، والثاني للملك سلمان.
وإلى جانب الصورة ظهر مجسم للمسجد الأقصى بالقدس، وعبارة: "وجهان لعملة واحدة"، ما أثار الكثير من ردود الفعل في الجزائر والسعودية.
واستنكر السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح رفع الصورة.
ونقلت صحف سعودية عن السفير سامي الصالح قوله إن "التأكد من ذلك جار للقيام بما يجب للرد". وأضاف "هذا واجبنا، ولا خير فينا إن لم نقم به"، في حين استنكر جزائريون هذه "التهديدات" وهاجموا سياسات الرياض بالمنطقة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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