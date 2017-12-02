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سياسة|الإمارات

محامية: السلطات الإماراتية تعتقل شفيق لترحيله لمصر

أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق
أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق
2/12/2017

قالت محامية رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إن السلطات الإماراتية قبضت على موكلها، المقيم في الإمارات، تمهيدا لترحيله إلى مصر.

وقالت المحامية دينا عدلي حسين على صفحتها على فيسبوك: "تم إلقاء القبض على الفريق شفيق من قبل السلطات الإماراتية من منزله لترحيله على مصر وانقطعت الاتصالات مع الجميع".

وأضافت أن "الخبر مؤكد وليس لدي أخبار أكثر مما ذكر".

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان شفيق إن السلطات الإماراتية منعته من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وقال شفيق في كلمة بثتها الجزيرة إنه فوجئ بمنع الإمارات له للسفر في جولة خارجية بعد إعلانه الترشح قبل أن يعود إلى مصر، وذلك لأسباب قاله عنها إنه "لا يفهمها ولا يتفهمها".

وقال شفيق "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

وقال شفيق في كلمته إنه يرفض تدخل الإمارات في الشأن المصري.

لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش رد على شفيق بالقول إنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق للإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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