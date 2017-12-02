شفيق يصل القاهرة بعد ترحيله من الإمارات

وصل إلى القاهرة مساء (السبت) رئيس وزراء مصر السابق أحمد شفيق بعد ساعات من إعلان أسرته أن سلطات الإمارات العربية المتحدة، التي كان يقيم فيها منذ أكثر من خمس سنوات، قامت بترحيله.

ويعتبر شفيق، وهو قائد سابق للقوات الجوية ورئيس سابق للوزراء، أقوى مرشح محتمل منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي يتوقع أن تجرى في أبريل/نيسان 2018 الذي يتوقع أن يرشح نفسه لفترة ثانية.

وقالت مصادر المطار إن شفيق وصل في طائرة خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد في مطار القاهرة قوله إن السلطات المصرية اصطحبت شفيق في موكب من السيارات إلى خارج المطار.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن شفيق غادر الإمارات إلى مصر دون أن تذكر تفاصيل عن سبب مغادرته أو الطريقة التي تمت بها. وأضافت أن أسرته باقية في الإمارات.

وقالت مي، ابنة شفيق، إن مسؤولين إماراتيين جاءوا واصطحبوا والدها من المنزل اليوم السبت، أثناء استعداده وأسرته للسفر إلى فرنسا، وقاموا بترحيله إلى القاهرة، بينما ظلت الأسرة في الإمارات.

وفي وقت سابق السبت أعلنت محامية شفيق أن السلطات الإماراتية قبضت على موكلها تمهيدا لترحيله إلى مصر.

وقالت المحامية دينا عدلي حسين على صفحتها على فيسبوك: "تم إلقاء القبض على الفريق شفيق من قبل السلطات الإماراتية من منزله لترحيله على مصر وانقطعت الاتصالات مع الجميع".

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان شفيق إن السلطات الإماراتية منعته من السفر بعد إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

وقال شفيق في كلمة بثتها الجزيرة إنه فوجئ بمنع الإمارات له للسفر في جولة خارجية بعد إعلانه الترشح قبل أن يعود إلى مصر، وذلك لأسباب قاله عنها إنه "لا يفهمها ولا يتفهمها".

وقال شفيق: "كنت قد أعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، وكنت أنوي في سبيل ذلك القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية بالخارج قبل العودة خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنني فوجئت بمنعي من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها".

وقال شفيق في كلمته إنه يرفض تدخل الإمارات في الشأن المصري.

لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش رد على شفيق بالقول إنه لا يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق للإمارات.