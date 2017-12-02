شاهد: هاواي تختبر نظام الإنذار النووي تحسبا لهجوم كوري شمالي

أعادت ولاية هاواي الأمريكية تشغيل نظام الإنذار من الهجمات النووية، والذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مع تصاعد تهديدات كوريا الشمالية بشن هجوم على الأراضي الأمريكية.

وبدأ تشغيل نظام الإنذار بالفعل يوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ربع القرن، تحسبا لأي هجوم من جانب كوريا الشمالية.

وقالت سلطات إدارة الطوارئ في ولاية هاواي إنها قررت في الشهور الأخيرة إعادة تشغيل نظام الإنذار من الهجمات النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعدما قرر خبراء أن بعض الصواريخ الكورية الشمالية قادرة على الوصول إلى هاواي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق صفارات الإنذار في مدينتي ماوي وهونولولو خلال تدريب لإدارة الطوارئ على الهجمات النووية.