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سياسة

حماس تدعو حكومة الوفاق لتحمل مسؤولياتها كاملة أو الاستقالة

2/12/2017

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله لم تبذل أي جهد للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة رغم تسلمها جميع مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل.

وأضافت الحركة في بيان أن الحكومة استمرت بفرض العقوبات وفشلت فشلاً ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة.

واستطردت "كما أنها عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تمامًا كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات".

وطالبت حماس حكومة الحمد الله بـ"القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

المصدر : الجزيرة مباشر
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