ترمب: تيلرسون باق كوزير للخارجية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يرحل عن الإدارة الحالية مناقضا بذلك ما تردد من تقارير صحفية أفادت بأن البيت الأبيض يعتزم تغييره.

وكتب ترمب على تويتر "تكهنت وسائل الإعلام أني أقلت ريكس تيلرسون أو أنه سيترك منصبه قريبا.. هذه أنباء مزيفة".

وتابع "لن يغادر وعلى الرغم من أننا نختلف بشأن موضوعات محددة إلا أننا نعمل معا بشكل جيد".

وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية ريكس تيلرسون تقارير عن خطة من البيت الأبيض يبحث فيها إقالته وتعيين مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأمريكية خلفا له.

وقال تيلرسون للصحفيين لدى سؤاله عما إذا كان هناك في البيت الأبيض من يريدون منه الاستقالة "هذا هزلي.. هزلي".

وقالت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن الرئيس ترمب يعتزم إقالة وزير خارجيته وتعيين بومبيو مكانه.

وتوترت علاقة تيلرسون بترمب بسبب مواقف الوزير بشأن عدد من القضايا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قالت تقارير إن تيلرسون وصف ترمب في جلسة خاصة بأنه "أخرق". ولم يقل تيلرسون صراحة ما إذا كان هذا التعليق قد صدر منه لكن المتحدثة باسمه نفت ذلك.