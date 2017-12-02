بالفيديو: مشاهد لتعذيب سجناء في البرازيل والسلطات تفتح تحقيقا

فتحت السلطات البرازيلية تحقيقا في ثلاثة سجون بولاية غوياس بعد ظهور مقاطع مصورة تظهر ما يبدو أنها عمليات تعذيب يقوم بها حراس سجون بحق سجناء.

ويعتقد أن مقاطع الفيديو تم تصويرها بين العامين 2014 و2015، لكن المحققين حصلوا عليها الأسبوع الماضي، وبثتها وسائل إعلام برازيلية يوم الخميس.

ويظهر في المقاطع عدد من الحراس وهم يقومون بصعق سجناء بأجهزة صعق كهربائية. وبدا السجناء نصف عراة. ولم يظهر في الفيديو أي مبرر لتعذيب السجناء، حيث كانوا خاضعين تماما للحراس المدججين بالسلاح، ولم يُظهروا أي مقاومة.

ويبدو في بعض المقاطع عدد من الحراس وهم يقومون بتصوير عمليات التعذيب.

وقال لوسيانو ميراندا، المدعي العام لولاية غوياس، إن هذه المقاطع المصورة تمثل "دليلا على الفوضى القائمة في نظام السجون" في البلاد.

ومن الشائع وقوع أعمال عنف في السجون البرازيلية، التي تتسم بالازدحام. وقد أسفرت العديد من أعمال الشغب في السجون البرازيلية هذا العام عن مقتل عشرات النزلاء.