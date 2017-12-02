المخلوع صالح يدعو التحالف لفتح صفحة جديدة والحوثيون يتهمونه بالانقلاب على الشراكة

دعا الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح السبت التحالف العربي بقيادة السعودية إلى "إيقاف العدوان" ورفع الحصار عن اليمن، متعهدا فتح "صفحة جديدة" معهم.

وقال صالح في خطاب نقله التلفزيون "أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين أن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا الحصار وأن يفتحوا المطارات وسنفتح معهم صفحة جديدة سنتعامل بشكل إيجابي، ويكفي ما حصل في اليمن، وما حصل لليمن".

ودان الحوثيون دعوة الرئيس اليمني المخلوع، للتحاور مع السعودية وحلفائها ووصفوها بأنها انقلاب على التحالف والشراكة.

وقال ناطق باسم الحوثيين في بيان تلته قناة ( المسيرة ) التابعة لهم إن ما جاء في كلام صالح انقلاب على التحالف والشراكة، وتماه مع توجه العدوان لإضعاف الجبهة الداخلية.

واتهم المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، دولة الإمارات بالوقوف وراء الاشتباكات التي تجري في العاصمة اليمنية صنعاء منذ فجر اليوم السبت.

وقال عبدالسلام في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة إن ما يجري في صنعاء مؤسف ويخدم العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) ومن الواضح أنه بالتنسيق معه.

وأضاف "الإمارات تحاول أن تحقق عبر بعض المحسوبين على (حزب) المؤتمر (الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح) ما فشلت عن تحقيقه في الميدان.

وأشار عبدالسلام إلى أن الوضع في جبهات القتال لن يتأثر بمحاولات زعزعة أمن العاصمة، بل وهناك تقدم للمقاتلين في الساعات الماضية.

وكانت المعارك قد اندلعت في وقت مبكر من فجر اليوم، بعد محاولة الحوثيين اقتحام منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح)، في الحي السياسي، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة.

من جانب آخر قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن اليوم (السبت) إنه يثق بأن زعماء حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح سيعودون إلى "المحيط العربي".