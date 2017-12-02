السلطات المصرية تحبس عقيدا بالجيش أعلن نيته الترشح للرئاسة

قال المحامي المصري أسعد هيكل إن المدعي العام العسكري قرر حبس موكله العقيد أحمد قنصوه (الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر ) 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية.

وكتب هيكل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت :" انتهينا منذ قليل من التحقيقات التي أجراها المدعي العام العسكري مع العقيد أحمد قنصوة .. القرار هو حبس العقيد احمد قنصوة 15 يوما حبسا احتياطيا على ذمة القضية" ، ولم يوضح تفاصيل القضية أو الاتهامات المنسوبة إلى موكله.

وكان محامي قنصوة كتب في وقت سابق اليوم على حسابه بموقع فيسبوك أنه تلقى اتصالا تليفونيا من إدارة المدعي العام العسكري، يخطره بحضور التحقيقات مع العقيد الدكتور المهندس "أحمد قنصوة" الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.

وكان أحمد قنصوه، الذي يعرّف نفسه بأنه عقيد دكتور مهندس في القوات المسلحة، قد أعلن عبر فيديو تم تداوله قبل أيام على شبكات التواصل الاجتماعي، رغبته في خوض السباق الرئاسي، ليصبح المرشح الرابع الذي أبدى رغبته في الترشح، بعد أحمد شفيق وخالد علي والدكتورة منى البرنس، فيما تشير التوقعات إلى رغبة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في دورة رئاسية ثانية.

ودعا قنصوه في كلمته، المصريين إلى التمسك بالأمل، متخذاً شعاراً لحملته الانتخابية تحت عنوان "هناك أمل".

كما يؤكد أن ترشحه ليس تمرداً على القوات المسلحة، بل يرى ضرورة الحفاظ على هذا البناء الوطني، على حد تعبيره.

وفي فيديو آخر، نشر العقيد أحمد قنصوه، "مدرس الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية"، تفاصيل بياناته الشخصية.

وعلى صفحته الخاصة في "فيسبوك"، دائماً ما ينتقد قنصوه سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال إنه قام بمقاضاته لتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.