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سياسة|مصر

الحبس 3 سنوات لمحام بعد تحريضه على الاغتصاب بمصر

المحامي نبيه الوحش
المحامي نبيه الوحش
2/12/2017

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت (السبت) محاميا دعا لاغتصاب الفتيات اللاتي يرتدين البنطلونات الممزقة بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه (1132 دولارا).

وقال مصدر قضائي إن الحكم صدر على المحامي نبيه الوحش في أولى جلسات المحاكمة لغيابه عن الجلسة.

وأضاف أن محكمة الأزبكية لجنح أمن الدولة طوارئ، وهي إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، قضت أيضا بكفالة عشرة آلاف جنيه مشيرا إلى أن بإمكانه الاعتراض على الحكم أمام المحكمة نفسها لصدوره غيابيا.

كانت تصريحات الوحش قد جاءت في برنامج تلفزيوني في أكتوبر/تشرين الأول تطرق إلى موضة الملابس الممزقة.

وقال الوحش مخاطبا مقدمة البرنامج: "يا أستاذة يعني يرضيكي البنت في الشارع ماشية قاطعة بنطلونها؟" وأضاف: "أنا قلت البنت اللي تمشي كدا يبقى التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي".

وقال في برنامج تلفزيوني آخر فيما بعد إن دعوته كانت رسالة تحذيرية "خوفا منه على بنات مصر"، على حد قوله وليست تحريضية. وأضاف أنه يعتذر عن قسوة تصريحه "لكل سيدة محترمة ولكل فتاة محترمة".

وقررت النيابة التي حققت معه بناء على بلاغ مقدم ضده إخلاء سبيله في نوفمبر/تشرين الثاني بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيق.

وقال المصدر القضائي إن إحالته إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في ختام التحقيق ترجع إلى أن دعوته تمثل تكديرا للسلم والأمن العام.

المصدر : رويترز
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