إسرائيل تقصف موقعا عسكريا إيرانيا قرب دمشق

قصف الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعا عسكريا إيرانيا، قرب مدينة الكسوة، جنوب غربي دمشق، وفوجا عسكريا تابعا للنظام السوري بريف العاصمة.

وقالت مصادر محلية في المنطقة لمراسل الأناضول، إن صواريخ عدة استهدفت موقع عسكرية في جبل المانع غرب مدينة الكسوة، مشيرين أن الموقع المذكور هو تحت النفوذ الإيراني وفيه مقاتلون من حزب الله اللبناني، كما يحتوي على معمل لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة.

وأضافت المصادر أن القصف استهدف كذلك الفوج 137 التابع للنظام في نفس المنطقة.

مراسل الأناضول، أضاف أيضا أن أربعة صواريخ شوهدت تخرج من موقع تل الفرس العسكري في الجولان المحتل، بعد منتصف الليل، باتجاه ريف دمشق.

في حين ذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لبعض الصواريخ الاسرائيلية التي أطلقت باتجاه المواقع العسكرية.