هنية: قطر وقفت مع قطاع غزة حينما تخلى عنه الكثير

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) إن قطر وقفت مع قطاع غزة حينما تخلى عنه الكثير.

وأضاف هنية خلال مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر الذي أقيم في غزة أن قطر لم تدعم "حماس" ولا أي فصيل فلسطيني بل تدعم الشعب الفلسطيني بأكمله.

وتابع "إن دعم دولة قطر لشعبنا الفلسطيني هو بمثابة دعم لنا، ولن نخذل من وقف معنا".

من جانبه أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية)، إعفاء سكان مدينة "حمد بن خليفة" جنوبي القطاع، من أقساط الرسوم المالية للشقق لعام 2018.

جاء ذلك خلال احتفالية نظّمتها اللجنة، اليوم الثلاثاء، بمدينة "حمد" في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بمناسبة "اليوم الوطني القطري".

وتابع العمادي، في كلمته بالاحتفالية: "سنقدّم 11مليون ريال قطري (ما يعادل نحو 3 مليون دولار)، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وسيتم توجيهها للصحة والتعليم والبرامج الإنسانية".

وشدد العمادي على أن دولته ستواصل "دورها القيمي والأخلاقي، في المنطقة" مؤكّدا على تمسّكها بـ" حق الشعوب في تقرير مصيرها ووقوف الدوحة إلى جانب الشعب الفلسطيني".

ونقل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة "الموقف القطري الرافض لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس" مشددًا على أن القدس ستبقى "فلسطينية وعربية وإسلامية".

وتحتفل قطر في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بيومها الوطني، إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، عام 1878.