هجوم على مطار بسيناء أثناء زيارة لوزيري الدفاع والداخلية

قال الجيش المصري في بيان إن ضابطا قتل وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء بقذيفة اليوم الثلاثاء أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع في المدينة

وقال البيان الذي أصدره المتحدث العسكري "تم اليوم (الثلاثاء) استهداف مطار العريش بإحدى القذائف… وذلك أثناء زيارة القائد العام ووزير الداخلية لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش".

ويشير البيان إلى صدقي صبحي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

وقال المتحدث إن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين، وحدوث "تلفيات جزئية" بطائرة هليكوبتر و"قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة".

وقال مصدر أمني إن الوزيرين بخير ولم يصبهما أذى. ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم اليوم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أوامره للجيش ووزارة الداخلية في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دامٍ شنه مسلحون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.