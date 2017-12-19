نيويورك تايمز: مصر حليف مزعج لواشنطن

في مقال بعنوان "مصر حليف مزعج" نشرته أمس صحيفة "نيويورك تايمز"علق الكاتبان أندرو ميللر وريتشارد سوكلوسكي، على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لمصر وإسرائيل.

وقال أندرو ميللر، نائب مدير السياسات في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن بينس عندما يزور مصر يوم الأربعاء، فإنه سيسير على خطى عدد لا حصر له من المسؤولين الأمريكيين، الذين زاروا القاهرة ليثنوا على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف ميللر أن هذا التقليد أصبح سيئًا وسخيفًا وقد عفا عليه الزمن، ولا ينبغي لبينس أن يوافق عليه أو يدعمه، موضحًا مدى تباين المصالح الأمريكية والمصرية بشكل متزايد، والتي لم تعد الآن ذات غاية مشتركة كما كانت في الماضي.

ونصح الكاتب بينس أن يوضح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن البلدين يحتاجان لإعادة ترتيب العلاقات وتسويتها، بدءاً بتخفيض كبير في المساعدات العسكرية الأمريكية، وبالإضافة إلى توفير وحفظ أموال دافعي الضرائب في أمريكا، فإن هذا يعد بمثابة رسالة هامة لمتلقي المعونات والمساعدات الأمريكية بأن الدعم الأمريكي ليس مطلقًا.

ولفت ميللر إلى أن الاتفاق الاوَّلي المصري الروسي، الذي سمح للدولتين باستخدام القواعد الجوية لبعضهما البعض، دحض أي شكوك بشأن عدم استمرار مصر كشريك استراتيجي لأمريكا، معتبرا أن الاتفاق المبدئي بين مصر وروسيا سلوك غير ودي وتصرف لا يصدر من بلد صديق.

وأوضح أن مصر قدمت الدعم العسكري للجنرال خليفة حفتر، الذي تشتبك قواته مع القوات الموالية للحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، كما اتخذت في مجلس الأمن موقفا معارضًا لأمريكا في القضايا المتعلقة بسوريا وصولًا إلى فلسطين وإسرائيل، فضلًا عن علاقات عسكرية واقتصادية بين مصر وكوريا الشمالية تكشَّفَت هذا العام.

وأشار ميللر إلى أن واشنطن لم تستوعب أو تتفهم الواقع الجديد بمصر، فنتيجة التخلخل والانحلال الداخلي وعدم قدرة القيادة الحالية في مصر على نشر الأهداف المتبادلة والدفاع عنها، لم تعد مصر قوة مهيمنة أو ذات ثِقل في المنطقة كي تعتمد عليها الولايات المتحدة في تطبيق وترسيخ سياساتها في الشرق الأوسط، حتى وإن توافقت الأهداف الأمريكية المصرية.

من جهته قال ريتشارد سوكولسكي، زميل غير مقيم بمركز كارنيغي للسلام الدولي، إن حكومة السيسي كانت صادمة في الحملة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق، ومتجاهلة دائمًا العروض الأمريكية لتدريب القوات المصرية على تكتيكات وأساليب مكافحة المتمردين والإرهاب في سيناء، كما لم يعد المجال الجوي المصري مهمًا جدًا لأمريكا، وأيضًا لا تتلقى السفن الأمريكية امتياز أولوية العبور في قناة السويس.

وأضاف أنه في الوقت الذي تبادل فيه البلدان المنافع والمصالح الهامة، إلا أن أمريكا ضخت خلال العقد الماضي 13 مليار دولار لمصر دون نتائج ملموسة باستثناء خلق مزيد من فرص العمل في صناعة الدفاع العسكري، وتصدير عتاد ومواد غير ملائمة للاحتياجات الدفاعية لمصر بشكل سمح ببقاء نظام الرعاية للجيش المصري الذي شوّه الاقتصاد وزاد الفساد.

وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة أعطت المساعدات العسكرية لمصر –كحق مستحق دون مساءلة- مقابل حفظ السلام مع إسرائيل، ما منح مصر جولة مجانية في السخاء الأمريكي، وجاءت الخطوة الأولى من إدارة باراك أوباما التي خفضت من المساعدة، وحددت طبيعة الأسلحة التي تشتريها مصر بالأموال الأمريكية، فيما أعادت إدارة ترمب برمجة 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وهي بداية يرى الكاتب وجوب أن تتبعها خطوات أخرى في ظل تراجع أهمية مصر الاستراتيجية.

وقال سوكلوسكي إنه يجب على واشنطن خفض المساعدات العسكرية السنوية مصر بما يتراوح بين 500 – 800 مليون دولار، ما يحرر الأموال التي تحتاجها أمريكا بشدة لمواءمة مواردها مع أولوياتها، وبما يتناسب مع القيمة الفعلية للعلاقة مع مصر، وهو الأمر الذي يثير إحباطًا لدى القاهرة بينما يلقى شعبية وترحيبًا في الكونغرس، لاسيما وأن المخاطر محدودة، فلن تغير مصر سلوكها مع محدودية الدعم، ولن تلغي سلامها مع إسرائيل، ولن توقف تعاونها مع واشنطن في مكافحة الإرهاب.

ويقول المدافعون عن تعاون أعمق وعلاقات أوثق مع مصر، إن تخفيض المعونة السنوية سيجعلها أقل استعدادا للقبول بالتدريب العسكري الأمريكي، لكن الكاتب يرى أنه لا توجد أدلة على ذلك، بل إن تحرير مصر من وهم "حقها الحصري" في المساعدات قد يساعد على استعادة بعض النفوذ وانتزاع تنازلات من القاهرة، فضلًا عن أن غياب الاستقرار في مصر مصدر قلق مشروع "لكننا نوهم أنفسنا بأن المعونة الأمريكية هي الحاجز بين النظام والفوضى".

وأضاف الكاتب أنه بدلا من الاعتراف بتراجع دور مصر وتضاؤله، فقد عزز ترمب العلاقة واعدًا بصداقة وفية ومخلصة للسيسي، فيما التزم البيت الأبيض الصمت فيما يتعلق بانتهاكات الحكومة المصرية الفظيعة لحقوق الإنسان والتي تغذي التطرف والإرهاب، ومن خلال ارتباط واشنطن الوثيق بحكومة السيسي القمعية فإن الإدارة تؤكد أن ملايين الشباب المهمشين في مصر سينظرون لأمريكا نظرة عدائية.

وقال الكاتبان إن أمريكا تدير صفقة خاسرة مع مصر وهو أمر ساخر في ظل وجود رئيس (ترمب) يفخر بنفسه كمفاوض جيد، وبالتالي تعتبر زيارة بينس بمثابة فرصة لفتح صفحة جديدة مع مصر تجعل التزام واشنطن تجاه القاهرة يتوافق مع ما تتلقاه أمريكا في المقابل، وهي خطوة صغيرة لكنها مهمة ولو فعلتها إدارة ترمب فإنها ستستعيد مصداقية أمريكا وسمعتها المشوهتين بالمنطقة.