شاهد: لاجئون سوريون في لبنان يواجهون كابوس "توثيق الزواج"

عندما يتزوج السوريون الفارون للبنان من الحرب في بلدهم، غالبا ما تتحول المناسبة السعيدة، التي تعتبر علامة بارزة على طريق الحياة الطبيعية، إلى كابوس بسبب البيروقراطية والروتين.

ويتضاعف بؤسهم ومعاناتهم لفقدان وطنهم مع شعور جديد بالخوف من أنهم قد لا يتمكنون من العودة إليه أبدًا.

ويمثل هذا معضلة بتداعياته المحتملة على الاستقرار في لبنان، الذي يؤوي أكثر من مليون لاجئ سوري وربما لبلدان أخرى في الشرق الأوسط وأوربا قد ينتهي بهم المطاف إليها في حالة انتشار التوتر.

فكثير من اللاجئين السوريين، مثل ابن فاطمة، تزوجوا على يد شيوخ في خيامهم أو في مكان قريب، ولم يدركوا أن هذا الزواج غير رسمي إلا بعد ولادة أطفال.

وعندما يذهبون لتسجيل أطفالهم في السجلات المحلية، كثيرًا ما يقال لهم إن هذا غير ممكن بسبب عدم وجود وثيقة أو قسيمة زواج رسمية وبدون هذا التسجيل، لا يحق لهؤلاء الأطفال الحصول على جواز سفر سوري أو بطاقة هوية أخرى تمكنهم من الذهاب إلى هناك.

وبدون وجود أوراق ومستندات هوية سوف يواجه هؤلاء المواليد خطر الاحتجاز في لبنان في المستقبل.

وتبدو القوانين والتشريعات بعيدة جدًا عن المستوطنات العشوائية أو الأماكن التي يقيم فيها اللاجئون السوريون في لبنان.

والزواج بمعرفة الشيوخ غير المسجلين، أمر شائع لكن من الصعب تحديده لأن السلطات نادرًا ما تسمع عنه.

وفي حين أن من السهل في سوريا تسجيل الزواج الشفهي بمعرفة القبائل أو الزيجات الدينية، فإن لدى لبنان إجراءات معقدة ومكلفة.

فعليك أولا أن تكون متزوجًا على يد شيخ مصرح له من قبل واحدة من المحاكم الدينية التي تتعامل مع المسائل العائلية، والذي يعطيك عقدًا، ثم عليك بعد ذلك الحصول على شهادة زواج من كاتب عدل محلي، ونقلها إلى السجل المدني المحلي وتسجيلها في سجل الأجانب.

ومعظم السوريين لا يكملون هذه العملية، لأنها تتطلب إقامة قانونية في البلاد، والتي يجب تجديدها سنويًا بتكاليف تبلغ نحو 200 دولار إلا أنه تم إسقاط الرسوم عن بعض اللاجئين هذا العام.

ويقول الشيخ وسيم يوسف الفلاح وهو قاض شرعي في بيروت إن عدد القضايا في المحكمة تضاعف لثلاثة أمثال.

وقالت الأخصائية القانونية في مجلس اللاجئين النرويجي تينا غيو، إن أكثر من 50% من اللاجئين السوريين في لبنان أصغر من 18 عامًا، ما يجعل الولادات والزيجات أمرًا شديد الأهمية.