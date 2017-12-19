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شاهد: الاحتلال يعتقل الطفلة "عهد" بعد صفعها جنديا إسرائيليا

19/12/2017

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الطفلة عهد التميمي من قرية النبي صالح شمال غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي، إن أكثر من 20 دورية إسرائيلية اقتحمت القرية، واعتقلت عهد باسم التميمي (17 عاماً) الحائزة على جائزة "حنظله للشجاعة" عام 2012.

وأضاف، أن الاحتلال داهم منزل التميمي، واعتدى بالضرب على عائلتها، وصادر أجهزة حاسوب، وهواتف محمولة، وكاميرات، قبل أن يعتقلها.

ولم يعرف على الفور سبب اعتقال الطفلة "عهد"، لكنها عادة ما تشارك في المسيرات المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري، وربما جاء اعتقالها لكونها صفعت ضابطا في جيش الاحتلال وطردته وسط جنوده قبل يومين أمام منزلها.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تناقلت، لقطات فيديو لـ"عهد" وهي تطرد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من أمام منزلها، في خضم الاحتجاجات بالشارع الفلسطيني على القرار الأمريكي بشأن القدس.

وتسلمت عهد التميمي جائزة "حنظله للشجاعة" عام 2012، من قبل بلدية "باشاك شهير" في إسطنبول؛ لشجاعتها في تحدي الجيش الإسرائيلي، والتقت آنذاك برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان (رئيس الجمهورية الحالي) وعقيلته.

واعتقلت سلطات الاحتلال من قبل، والد الطفلة عهد 9 مرات، ووالدتها 5 مرات، وشقيقها مرتين، فضلا عن استشهاد عمها وخالها، حتى أصبحت العائلة المناضلة مستهدفة من الإعلام الإسرائيلي وسلطات الاحتلال، حسبما ذكر موقع "عرب 48".

ونقل الموقع عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بظاهرة إقدام فتيات قاصرات ونساء فلسطينيات بالاعتداء على جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المظاهرات والمواجهات التي تشهدها الضفة الغربية والقدس المحتلتين، احتجاجا على قرار ترمب بشأن القدس.

وتمادت الصحيفة بالتحريض على الفتيات الفلسطينيات، فيما دافعت عن جنود الاحتلال، وتوقعت أنه بعد اعتقال الطفلة عهد، فإن جيش الاحتلال سيشرع بحملة خاصة لاعتقال الفتيات الفلسطينيات اللواتي يتم توثيقهن من خلال الفيديو بالتصدي لجنود الاحتلال والمشاركة بالمواجهات المندلعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأسبوع الثالث على التوالي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
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