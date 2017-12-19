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سياسة|سوريا

بالصور .. حملة تضامن عالمية مع رضيع سوري محاصَر فقدَ عينه وأمّه

تضامن عالمي مع الرضيع السوري كريم عبدالرحمن
تضامن عالمي مع الرضيع السوري كريم عبدالرحمن
19/12/2017

فقدَ الرضيع السوري كريم عينه وأمّه في آن واحد قبل شهرين إثر قصف للنظام استهدف منزلهم في ريف دمشق الشرقي، ما دفع نشطاء بإطلاق حملة تضامنية واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يفقد الرضيع كريم عبدالرحمن عينه وأمه فحسب، وإنما أصيب بكسر في الجمجمة نتيجة إصابته البالغة وهو لم يكمل حينها شهره الأول، في حين لا يزال الرضيع محاصرًا في بلدته حمورية بالغوطة الشرقية، ويعاني مع أسرته فقرًا مدقعًا وشحًّا في متطلبات الحياة.

وأطلق ناشطون سوريون حملة واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي والتي لاقت تضامنًا عالميًا من خلال هاشتاجات‪#‎solidaritywithkarim ، #عيوننا_لكريم و#متضامن_مع_كريم، وذلك من خلال أعين معصوبة، إذ يحجبون العين اليسرى بأيديهم ويلتقطون صورًا شخصية لهم وكأنهم فقدوها كما هو حال الرضيع، وذلك بهدف إيصال رسالة للعالم لما يتعرض له الأطفال في سوريا. 

وتتشابه هذه الحملة مع تلك التي أطلقت تضامنًا مع الطفلة اليمنية بثينة الناجية الوحيدة من غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت منزلهم بصنعاء قبل أشهر، فقدت خلالها كامل أسرتها، وإثر تلك الحملة حظيت بتعاطف عالمي كبير.

ويهدف الناشطون من الحملة، إلى جانب تسليط الضوء على الطفل كريم، إلى جذب انتباه العالم إلى نحو 400 ألف مدني يعيشون ظروفا قاسية ومأساوية ويعانون الجوع جراء حصار قوات النظام للغوطة الشرقية قبل 5 سنوات، وحالهم حال كريم لا يتلقون أي علاج أو غذاء أو مساعدات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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