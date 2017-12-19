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سياسة

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على قصر اليمامة بالرياض

الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مطار الملك خالد الشهر الماضي
الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مطار الملك خالد الشهر الماضي
19/12/2017

قالت جماعة الحوثي إنها أطلقت صاروخا بالستيا على العاصمة السعودية الرياض.

وأذاعت قناة "المسيرة" التابعة لميليشا الحوثي على موقعها الإلكتروني أن صاروخ "بركان تو إتش" الباليستي أطلق على قصر اليمامة في الرياض.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة الحوثي إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

وأضاف على تويتر "القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق  صاروخ بركان ’2 إتش’ الباليستي على قصر اليمامة في الرياض".

بينما قال تلفزيون الحوثيين إن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

وقال التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية أنه اعترض صاروخا باليستيا في الرياض.
فيما أكد شهود عيان لوكالة رويترز رؤية عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت نهاية الشهر الماضي إطلاق صاروخ بالستي أصاب هدفا عسكريا في السعودية في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفاع الجوي اعترض الصاروخ.

وبينما أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي  لاحقا أن الصاروخ البالستي مصدره إيران، رفضت طهران هذه الاتهامات واعتبرتها استفزازية.

لكن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن في مؤتمر صحفي أنه لا توجد لدى الأمم المتحدة أدلة قاطعة على مصدر صنع الصواريخ التي أطلقها الحوثيون.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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