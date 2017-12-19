الحكم بسجن عقيد بالجيش المصري لإعلانه اعتزام الترشح أمام السيسي

قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية، بسجن العقيد بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بدعوى "نشر مقطع فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية

بالمخالفة للتعليمات والأوامر العسكرية"، والذي أعلن فيه عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان المدعي العام العسكري في مصر، قد أصدر قراراً بحبس قنصوة خمسة عشر يوماً، في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالتزامن مع احتجاز الأجهزة الأمنية رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، في أحد فنادق القاهرة تحت حراسة مشددة منذ ترحيله من الإمارات، مطلع الشهر الجاري، والذي ألمح مؤخرا إلى إمكانية التراجع عن ترشحه للمنصب الرئاسي، في ضوء الضغوط التي تمارس عليه.

وكتب محامي قنصوة، أسعد هيكل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء:" أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية الحكم بسجن العقيد أحمد قنصوة 6 سنوات مع الشغل و النفاذ .. سنواصل بمزيد من الإصرار و الأمل خوض المعركة القانونية، و فور إيداع هيئة المحكمة أسباب الحكم سندرس مع هيئة الدفاع إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف".

وسبق أن أعلن قنصوة في تسجيل مصور، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة برداء عسكري، على غرار ما فعله السيسي على شاشة التليفزيون الرسمي في العام 2014، موجهاً انتقادات حادة لسياسات الرئيس الحالي الأمنية والاقتصادية، بعد الإشارة إلى عدم انتمائه لأي تيار سياسي، وإقامته 11 دعوى قضائية منذ مارس/آذار 2014، لاختصام رؤساء السلطات الثلاث لقبول استقالته من الجيش، حتى يتمكن من الترشح للانتخابات.

واتخذ قنصوة الذي يعمل مدرساً في الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، شعار "هناك أمل" لحملته الانتخابية، مقدماً خطاباً ديمقراطياً، باللغتين العربية والإنجليزية، انتقد فيه تردي أوضاع حقوق الإنسان وانتشار ظاهرة الإخفاء القسري والاعتقالات، بعدما أظهر دراية واسعة بالأزمات التي تشهدها مصر.