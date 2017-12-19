الأمم المتحدة: عشرات القتلى المدنيين بغارات للتحالف في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، أسفرت عن مقتل 136 مدنيا على الأقل في اليمن خلال عشرة أيام

، وذلك قبل ساعات من إعلان مصادر محلية يمنية الثلاثاء مقتل 12 بينهم نساء وأطفال في غارة لطيران التحالف في شبوة.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان روبرت كولوفيل، لوسائل الإعلام "نشعر بقلق عميق جراء الازدياد الأخير لعدد المدنيين القتلى أو الجرحى في اليمن بسبب تكثيف الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، بعد مقتل الرئيس (اليمني) السابق علي عبدالله صالح في الرابع من كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف المتحدث أن "مكتبنا في اليمن تحقق من وفاة 136 مدنيا… قتلوا و87 أصيبوا نتيجة غارات جوية" في محافظات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة ومأرب "بين 6 و16 كانون الأول/ديسمبر".

وقتل سبعة مدنيين على الأقل عندما استهدفت غارات جوية مستشفى في الحديدة في 10 كانون الأول/ديسمبر، كما ذكرت الأمم المتحدة، موضحة أن "بعض الآليات العسكرية الحوثية كانت على ما يبدو على مقربة من حرم المستشفى لحظة وقوع الغارات الجوية".

من جهة أخرى، شن التحالف سبع غارات جوية في 13 كانون الأول/ديسمبر استهدفت مجمعا للشرطة العسكرية في حي شعوب بصنعاء.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الغارات استهدفت سجنا وأدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 53 آخرين. وجميع الضحايا كانوا سجناء، كما تفيد المعلومات التي جمعتها الأمم المتحدة.

وفي حالة منفصلة، في 16 كانون الأول/ديسمبر، قتلت امرأة وتسعة أطفال كانوا عائدين من حفل زواج، في غارات على محافظة مأرب.

والتحالف الذي تقوده الرياض، تدخل في النزاع اليمني في آذار/مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلاد، منها العاصمة التي لا تزال تحت سيطرتهم. وكان التحالف تعرض باستمرار في السابق للانتقاد بسبب "أخطاء" متكررة أسفرت عن مقتل مدنيين خلال غارات جوية.

ويشهد اليمن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وتشكل المجاعة تهديدا مباشرا لملايين الأشخاص، كما تقول الأمم المتحدة.

ومنذ تدخل التحالف، أسفر النزاع عن أكثر من 8750 قتيلا وعشرات آلاف الجرحى.

وقال روبرت كوليفل "ندعو جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني".