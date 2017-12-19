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سياسة|الكويت

إسرائيلي يستأنف حكم محكمة ألمانية لمنعه من السفر على "الكويتية"

مسؤول كويتي: إدارة الطيران المدني ستواصل جهودها في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين
مسؤول كويتي: إدارة الطيران المدني ستواصل جهودها في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين
19/12/2017

استأنف إسرائيلي قرار محكمة ألمانية أيد حق الخطوط الجوية الكويتية في منعه من السفر على متن إحدى طائراتها بسبب جنسيته.

وأثار القرار انتقادات حادة من جانب مسؤولين ألمان وجماعات يهودية.

ويجادل طلب الاستئناف الذي قدمته أمس جماعة لوفير بروجكت بأن القرار يقبل قانونا كويتيا عنصريا ويسمح للشركة الكويتية بتجاوز القوانين الألمانية التي تقتضي أن تنقل شركات الطيران أي راكب يحمل وثائق سفر سليمة.

وقال ناثان جلبارت المحامي الألماني لجماعة لوفير بروجكت "لا يمكن أن نسمح بتعرض قوانيننا للتخريب بعنصرية الشعوب الأخرى المدعومة من الدولة".

وأضاف أن قرار محكمة فرانكفورت الجزئية سمح "باستيراد التمييز المعادي للسامية إلى بلادنا وساعد في تجميله".

وكانت محكمة فرانكفورت قد قالت في نوفمبر الماضي إن شركة الطيران تحترم قوانين الكويت، وهي بلد لا تعترف بدولة إسرائيل، مضيفة أنها بصفتها محكمة ألمانية غير مخولة بالحكم في ما يتعلق بالقانون الكويتي.

وذكرت المحكمة أن قانون مناهضة التمييز الألماني يسري فقط على حالات التمييز على أساس العرق أو الدين وليس الجنسية.

وكان الإسرائيلي قد لجأ إلى القضاء بعدما ألغت شركة الطيران رحلة له من فرانكفورت إلى بانكوك عبر الكويت، وبررت الخطوط الجوية الكويتية ذلك بوجود قانون كويتي يعود إلى 1964، يمنع أي مبادلات مع إسرائيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومسؤولون كبار آخرون تعهدوا بمحاربة معاداة السامية وكراهية الأجانب بكل قوة القانون في الأسابيع الأخيرة بعد احتجاجات تم خلال بعضها حرق العلم الإسرائيلي.

المصدر : رويترز
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