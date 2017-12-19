أردوغان: سنطرح مشروع قرار بشأن القدس على الأمم المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا ستعرض مشروع قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطرحت مصر مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده رغم موافقة بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع إسماعيل عمر جبلي رئيس جيبوتي "الآن إن شاء الله سنعرض مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضاف "تأييد الثلثين في الجمعية العامة سيعني فعليا رفض القرار الذي اتخذه مجلس الأمن".