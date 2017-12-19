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سياسة

أردوغان: سنطرح مشروع قرار بشأن القدس على الأمم المتحدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
19/12/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا ستعرض مشروع قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطرحت مصر مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضده رغم موافقة بقية أعضاء المجلس الأربعة عشر.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع إسماعيل عمر جبلي رئيس  جيبوتي "الآن إن شاء الله سنعرض مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأضاف "تأييد الثلثين في الجمعية العامة سيعني فعليا رفض القرار الذي اتخذه مجلس الأمن".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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