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سياسة|الجزائر

وزير خارجية قطر يصل إلى الجزائر لبحث الوضع في المنطقة العربية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
18/12/2017

بدأ وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الاثنين) زيارة إلى الجزائر، تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وملفات المنطقة وفي مقدمتها قضية القدس.

وكان في استقبال الوزير القطري، بمطار الجزائر الدولي، نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، بحسب الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وصباح (الاثنين) قالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "زيارة المسؤول القطري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ستتناول العلاقات الثنائية".

وأضافت أن الضيف القطري سيبحث مع المسؤولين المحليين "آخر التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، لاسيما الوضع في القدس المحتلة".

وتزامنت زيارة آل ثاني، إلى الجزائر، مع تواجد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي وصل البلاد في وقت سابق (الاثنين)، في زيارة تستمر أربعة أيام.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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