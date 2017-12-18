وزارة الدفاع الأمريكية تعترف بوجود برنامج لدراسة الأطباق الطائرة

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بوجود "برنامج غامض" مكلف بالتحقيق في حوادث رصد أطباق طائرة مجهولة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج توقف في 2012 لكن صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى استمرار تحقيقات في حوادث رصد أطباق طائرة من قبل عسكريين.

وبين 2007 و2012، قام البرنامج الذي يحمل اسم "برنامج تحديد التهديدات الفضائية الجوية المتقدمة"، بتوثيق أشياء طائرة غريبة تتحرك بسرعة كبيرة بدون قوة دفع ظاهرة أو في موقع ثابت بدون أي حامل مرئي لها.

ويظهر في أحد تسجيلات الفيديو التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز طائرتان حربيتان أمريكيتان تلاحقان طبقا بيضاوي الشكل يعادل في حجمه طائرة ركاب، قبالة سواحل كاليفورنيا في 2004.

وقالت "البنتاغون" في بيان إن البرنامج انتهى في 2012.

البرنامج الذي بلغت ميزانيته 22 مليون دولار والمعروف من قِبل مجموعة صغيرة من المسؤولين فقط ، بدأ بدفع من السناتور الديموقراطي السابق عن نيفادا "هاري ريد" الذي كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ويولي اهتماما خاصا للظواهر الغامضة.

وذكرت نيويورك تايمز أن الجزء الأكبر من الأموال المخصصة للبرنامج ذهب إلى شركة لأبحاث الفضاء يديرها روبرت بيغلو، وهو رجل أعمال ثري وصديق هاري ريد منذ فترة طويلة.

وكتب هاري ريد في تغريدة على تويتر بعد نشر التحقيق في نيويورك تايمز أنه "ليست لدينا أجوبة، لكن لدينا الكثير من العناصر التي تبرر طرح تساؤلات".

وأضاف: "إنها قضية علمية ومرتبطة بالأمن القومي"، مشيرا إلى أنه "إذا لم تتصد أمريكا لهذه التساؤلات فان آخرين سيقومون بذلك".