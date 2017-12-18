هيومان رايتس ووتش: تدمير 40 قرية للروهينغيا في ميانمار خلال شهرين

أشار تحليل قامت به منظمة (هيومان رايتس ووتش) لصور أقمار اصطناعية إلى أنه تم حرق40 قرية لأفراد من الروهينغيا في ولاية راخين بميانمار خلال شهرين.

وخلص التحليل الذي قامت به المنظمة لصور الأقمار الاصطناعية إلى أنه تم حرق حوالي 40 قرية لأفراد الروهينغيا في ولاية راخين بميانمار خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، ليبلغ عدد القرى التي تم إحراقها منذ أن شنّ الجيش حملة عنيفة ضد الأقلية المسلمة في أغسطس / آب الماضي 354 قرية.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته (الإثنين) أنه تم حرق العشرات من المباني التابعة لأفراد الروهينغيا خلال أسبوع واحد من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي وقّعت فيه ميانمار اتفاقا مع بنغلاديش لإعادة نحو 655 ألفا من أفراد الروهينغيا، الذين فرّوا مما وصفته الأمم المتحدة بأنه يرقى إلى أعمال إبادة جماعية.

وقال براد آدامز، مدير القسم الآسيوي بالمنظمة: "تدمير جيش ميانمار لقرى الروهينغيا خلال أيام من توقيع اتفاق إعادة اللاجئين مع بنغلاديش يظهر أن الالتزام بإعادة اللاجئين سالمين مجرد مناورة علاقات عامة".

وأظهر تحليل المنظمة أن ما لا يقل عن 118 قرية تضررت بعد الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، وهو التاريخ الذي قالت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي إنه كان نهاية العمليات الأمنية التي بدأت نتيجة لهجمات مسلحي الروهينغيا على 30 من المراكز العسكرية والشرطية في 25 أغسطس/آب الماضي.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرا قالت فيه إن ما لا يقل عن 6 آلاف و700 من أفراد الروهينغيا قتلوا في العمليات الأمنية التي قام بها جيش ميانمار وبوذيون، بينهم 700 طفل وذلك استنادا على مسح أجرته بين اللاجئين في بنغلاديش.