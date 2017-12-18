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سياسة

مفوض حقوق الإنسان يحذّر بشدّة من "إبادة جماعية" في ميانمار

المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين
18/12/2017

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنه لن يفاجأ إذا ما قضت محكمة ذات يوم بأن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في حق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.

وأوضح الأمير زيد  في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تبث الإثنين ، أن الهجمات على الروهينغيا "مدروسة ومخطط لها جيدا" وقال إنه طلب من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بذل المزيد من الجهود لوقف تحرك الجيش.

وكان الأمير زيد قد وصف بالفعل الحملة بأنها "مثال واضح على التطهير العرقي" وتساءل إن كان لأحد أن يستبعد "عناصر الإبادة الجماعية" لكن تصريحاته الأخيرة تتناول القضية بوضوح وتشدد من موقفه.

وقال الأمير زيد بحسب مقتطفات من المقابلة قدمتها (بي.بي.سي) قبل بث المقابلة "تشير العناصر إلى أنه لا يمكنك استبعاد إمكانية ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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