مفوض حقوق الإنسان يحذّر بشدّة من "إبادة جماعية" في ميانمار

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إنه لن يفاجأ إذا ما قضت محكمة ذات يوم بأن أعمال إبادة جماعية ارتكبت في حق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.

وأوضح الأمير زيد في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تبث الإثنين ، أن الهجمات على الروهينغيا "مدروسة ومخطط لها جيدا" وقال إنه طلب من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي بذل المزيد من الجهود لوقف تحرك الجيش.

وكان الأمير زيد قد وصف بالفعل الحملة بأنها "مثال واضح على التطهير العرقي" وتساءل إن كان لأحد أن يستبعد "عناصر الإبادة الجماعية" لكن تصريحاته الأخيرة تتناول القضية بوضوح وتشدد من موقفه.

وقال الأمير زيد بحسب مقتطفات من المقابلة قدمتها (بي.بي.سي) قبل بث المقابلة "تشير العناصر إلى أنه لا يمكنك استبعاد إمكانية ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".