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سياسة

غارة جوية للتحالف تقتل 8 نساء وطفلتين في اليمن

مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
18/12/2017

قال سكان بمحافظة مأرب اليمنية (الإثنين) إن ضربة جوية شنّها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على حفل زفاف في اليمن أسفرت عن مقتل ثماني نساء وطفلتين من أسرة واحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر  أن القتيلات كُنّ عائدات مساء الأحد من حفل زفاف في محافظة مأرب التي تقع شرقي العاصمة صنعاء وتسيطر عليها جماعة الحوثي، عندما قُصفت مركبتهن.

وقال السكان إن الضحايا من أفراد أسرة واحدة لكنهم لم يذكروا مزيدا من التفاصيل عن أعمارهن أو ما إذا كان هناك آخرون برفقتهن.

ويشن التحالف ضربات جوية منتظمة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في إطار حملة لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 60 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح في الصراع الذي شرّد أكثر من مليوني شخص وأدّى إلى انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب نحو مليون شخص في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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