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سياسة

شاهد: نتنياهو يشكر ترمب بعد استخدام الفيتو في مجلس الأمن

18/12/2017

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن.

وبث نتنياهو مقطع فيديو مترجم إلى اللغة العربية على صفحته بموقع تويتر، قدم فيه شكره للإدارة الأمريكية، وإلى نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به مصر يرفض إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نتنياهو في تعليقه "شكرا أيتها السفيرة هايلي (…) لقد أشعلتِ شمعة من الحقيقة وبددت الظلام. واحدة هزمت الكثيرين والحقيقة هزمت الأكاذيب. شكرا أيها الرئيس ترمب، شكرا نيكي هايلي".

وأيد مشروع القرار المصري الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن مشروع القرار يعيق السلام في القدس، على حد قولها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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