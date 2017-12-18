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شاهد: مركز يعالج ضحايا حرب اليمن بتركيب أطراف صناعية

18/12/2017

ما أصعب الحياة بالنسبة لطلال حزام بعد بتر أحد أطرافه في اليمن الذي تمزقه الحرب.

وقال حزام، الذي أصبح يسير على طرف صناعي، إنه يجد صعوبة في تقبل المجتمع له بعد إصابته.

لكنه مع ذلك لا يزال يرى نقطة ضوء وبارقة أمل في نهاية النفق مع بعض المساعدة من مركز للعظام والجراحات التعويضية في مدينة تعز.

ولكن حتى بعد تركيب طرف صناعي له يقول حزام إنه لا يزال يشعر بالخوف إزاء فرصه في العمل في حالة انتهاء الحرب.

وهناك كثيرون آخرون في البلد الذي مزقته الحرب يواجهون نفس المعاناة التي يعيشها حزام.

ويعالج المركز في تعز ضحايا الضربات الجوية والألغام الأرضية من خلال عمل وتركيب أطراف اصطناعية لعشرات ممن تعرضوا لبتر أطرافهم.

وعالج المركز نحو 300 شخص، بمن فيهم نساء وأطفال أصيبوا في انفجارات ألغام وضربات الجوية لكن غالبية الضحايا من شباب المدينة.

لكن المركز يفتقر إلى الموارد المناسبة.

وقال يوسف أحمد نائب مدير مركز الأطراف بتعز "مركز الأطراف الصناعية استقبل خلال فترة الحرب ٢٩٩ حالة، منها ٢٤ حالة طفل وست حالات نساء هذه (إصابة) الألغام. المركز يقدم خدمات مجانية، ينقصنا بالمركز مواد حديثة يتواكب مع العصر الحديث كون أغلبية المرضى من الشباب".

وتعز من أشد مدن اليمن تأثرا بالحرب.

وتتقاطع جبهات الحرب عبر أحياء وسط المدينة في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية الذي يؤيد عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 60 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح في الصراع الذي شرد أكثر من مليوني شخص وأدى إلى انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب نحو مليون شخص في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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