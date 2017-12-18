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سياسة

شاهد: قطر تحتفل بيومها الوطني بأكبر مسير في تاريخها

18/12/2017

انطلقت ظهر اليوم الإثنين الفعاليات الكبرى التي تتوج احتفالات دولة قطر بيومها الوطني، وهو الأول تحت الحصار المفروض عليها منذ أكثر من ستة أشهر.

وشهد كورنيش الدوحة عصر اليوم بالتوقيت المحلي أضخم عرض احتفالي في تاريخ قطر، بمشاركة القوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي (لخويا) وقوات الحرس الأميري.

ويرعى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني احتفال هذا العام الذي يحمل شعار "أبشروا بالعز والخير".

وتحتضن العديد من المؤسسات والهيئات فعاليات احتفالية ثقافية وفنية متنوعة منذ أيام، منها درب الساعي والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) وغيرها. 

واستبقت القيادة القطرية اليوم الوطني بتنظيم أكبر معرض في تاريخ البلاد للصناعات الوطنية تحت شعار "صنع في قطر"، والذي احتفى بأهم المشاريع الصناعية المحلية التي انطلقت خلال فترة وجيزة وشكلت تحديا عمليا للحصار. 

كما دشنت الحكومة قبل يومين صرحا سياحيا وأيقونة معمارية عملاقة أطلق عليها تقاطع 6/5، حيث يحمل الاسم تاريخ بدء الأزمة الخليجية ليعكس الإنجازات المحققة في ظل الحصار.

يعد هذا التقاطع أطول معلم في قطر بارتفاع يبلغ 100 متر، وهو جزء من مشروع طريق لوسيل السريع بشمال الدوحة.

وفي هذا السياق، أشادت افتتاحيات الصحف القطرية اليوم بصمود الاقتصاد الوطني طوال أشهر الحصار الستة، فقالت صحيفة الراية إن "قطر قد كسرت الحصار، وأصبحت تحاصر دول الحصار التي فشلت في تحقيق أهدافها".

أما صحيفة "الشرق" فقالت في افتتاحيتها إن "قطر تحتفل اليوم بمناسبتين، الأولى ذكرى يومها الوطني، والثانية هزيمة الحصار وإذلاله وانتصارها للحق وللكرامة الوطنية".

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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