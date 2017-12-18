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سياسة

شاهد: القبض على امرأة قامت بقتل وتقطيع أوصال ابنتها

18/12/2017

ذكرت شرطة هونغ كونغ، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم القبض على إمرأة في هونغ كونغ قامت بقتل وتقطيع أوصال ابنتها البالغة من العمر 12 عاما.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على المرأة البالغة من العمر 37 عاما في منزلها ليل الأحد عقب تقارير عن نشوب نزاع، وأن الشرطة عثرت على "أجزاء بشرية" داخل الحمام بعد تفتيش المبنى.. ولا يزال سبب الوفاة مجهولا.

وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) أن الأسرة كانت تعيش في شقة مساحتها 60 قدما مربعا في منطقة مونغ كوك.

وقال أحد الجيران للصحيفة إنه سمع "أصوات تقطيع" قادمة من الشقة بعد ظهر الأحد و "رائحة مطهر قوية".

 يذكر أن جرائم العنف نادرة نسبيا في الإقليم الذي يقطنه ما يقرب من  7 ملايين و500 ألف نسمة، مع ارتكاب 18 جريمة قتل في الفترة من يناير / كانون ثاني وحتى أكتوبر تشرين أول 2017. وفقا لإحصاءات الشرطة. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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