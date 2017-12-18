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سياسة|إيران

شاهد: إيران تغلق المدارس وتقيد حركة السيارات بسبب تلوث الهواء

18/12/2017

أغلقت السلطات الإيرانية المدراس الابتدائية وفرضت قيودا على حركة السيارات في العاصمة طهران، بعد ارتفاع هائل في نسبة تلوث الهواء.

كما طالبت السلطات من المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال ومرضى القلب والحساسية الصدرية بالبقاء داخل منازلهم.

وأعلنت الحكومة مساء السبت قرارها إغلاق المدارس الابتدائية وتطبيق المزيد من قواعد المرور الصارمة في العاصمة.

وتواجه العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المدن الإيرانية الكبرى ارتفاعا في معدلات تلوث الهواء، وبشكل خاص الأسبوع الماضي.

ورغم إعلان وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن نسبة التلوث قد تراجعت خلال الأيام الأربعة الأخيرة، فقد شوهدت سحابة من الدخان الأسود تجثم فوق المدينة، ما اضطر كثيرين إلى ارتداء الأقنعة.

وتعلن إيران من حين لآخر عن عطلات وقواعد مرورية صارمة بسبب التلوث، والذي يأتي غالبيته في الخريف والشتاء.

وقال خبراء الصحة إن الكثير من الإيرانيين يعانون من الأمراض المرتبطة بالتلوث.

ويُرجع خبراء التلوث الذي تشهده طهران إلى انخفاض جودة الوقود الذي يستخدم في تشغيل السيارات القديمة، التي لا تزال تتحرك داخل المدينة، إضافة إلى المصانع القديمة داخل المدن الكبرى وبالقرب منها.

المصدر : أسوشيتد برس
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