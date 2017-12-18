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سياسة|إيران

شاهد: إيران تبث "اعترافات" باحث يواجه الإعدام بتهمة التجسس

18/12/2017

بث التلفزيون الإيراني (الأحد) ما وصفه باعترافات باحث إيراني مقيم في السويد قال إنه قدم معلومات لإسرائيل للمساعدة في اغتيال عدد من كبار علماء الذرة.

كانت المحكمة العليا في إيران أيدت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام بحق أحمد رضا جلالي وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا وهي جامعة طبية في ستوكهولم.

وقالت زوجته عبر الهاتف من ستوكهولم إن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف.

واعتقل جلالي في إيران في أبريل/نيسان 2016 وأدين بالتجسس فيما بعد، ونفى الاتهامات الموجهة إليه.

وربط التقرير التلفزيوني جلالي باغتيال أربعة علماء إيرانيين في الفترة من 2010 إلى 2012 وقالت طهران إنها محاولة إسرائيلية لتخريب برنامجها للطاقة النووية.

وقال جلالي في التقرير إنه قدم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) عن علماء ذرة بارزين.

وذكر التقرير التلفزيوني أن جلالي وافق على التعاون مع إسرائيل مقابل المال والإقامة في دولة أوربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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